Село включили в программу газификации после рэп-обращения жителей к Путину

Ранее издание «Подъем» в Telegram-канале опубликовало видео, на котором жители Дубровного записали рэп с просьбой к президенту помочь в решении вопроса с газификацией села. Уточняется, что жители таким образом хотели привлечь внимание к проблемам села, где они также просят отремонтировать дорогу к населенному пункту и наладить качественную мобильную связь.