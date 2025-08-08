CNN: Белый дом требует миллиард долларов от Калифорнийского университета

Администрация президента США Дональда Трампа требует от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) выплатить один миллиард долларов для урегулирования конфликта с федеральными властями. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на проект соглашения и информированные источники.
По данным телеканала, на прошлой неделе Белый дом приостановил финансирование UCLA на сумму 584 миллиона долларов. Канцлер Хулио Френк предупредил, что утрата этих средств нанесет «катастрофический» ущерб исследованиям вуза.
По соглашению, UCLA должен выплатить один миллиард траншами и создать фонд на 172 миллионов для компенсации пострадавшим от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. Также университет обязан назначить администратора по антидискриминационным нормам и независимого наблюдателя.
Документ требует запретить ночные протесты, отменить стипендии по расовым и этническим критериям, предоставить данные о приеме студентов, обеспечить раздельное проживание женщин и отмечать достижения спортсменок. Медцентр и медшкола UCLA должны прекратить гендерно-аффирмативную помощь.
При выполнении условий финансирование восстановят, а UCLA сохранит доступ к грантам и контрактам.
Ранее Минобразования США официально уведомило Гарвард о прекращении федерального финансирования, обвинив университет в систематическом нарушении законодательства. Позже выяснилось, что из Гарварда выгонят всех иностранных студентов и аспирантов.