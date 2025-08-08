CNN: Белый дом требует миллиард долларов от Калифорнийского университета

По соглашению, UCLA должен выплатить один миллиард траншами и создать фонд на 172 миллионов для компенсации пострадавшим от нарушений Закона о гражданских правах, запрещающего дискриминацию в сфере занятости. Также университет обязан назначить администратора по антидискриминационным нормам и независимого наблюдателя.