Россиянам рассказали, как выгодно закрывать кредиты

В настоящий момент заемщикам с кредитами с низкими процентными ставками не рекомендуется закрывать их досрочно. Накопленные средства, если они есть, выгоднее будет инвестировать, такой совет озвучила в беседе с изданием «РИАМО» экономист Ольга Гогаладзе.
— С процентной ставкой по ипотеке всего 6−8% годовых лучше не погашать кредит досрочно, а направлять свободные деньги на инвестиции. Там вы заработаете гораздо больше, — уверена эксперт.
Что же касается кредитов под 20−25%, то нужно рассчитываться как можно скорее, то же касается займов перед микрофинансовыми организациями, добавила специалист.
Тем временем в июле российские банки предоставили гражданам 358 миллиардов рублей в виде ипотечных кредитов. Это на 16% больше, чем в предыдущем месяце, передает «Москва 24».
Ранее «Известия» рассказали, что в Госдуме в начале осенней сессии стартует рассмотрение закона, радикально расширяющего права на ипотечные каникулы для семей с детьми. Новый документ предусматривает увеличение срока ипотечных каникул до полутора лет при появлении второго и последующих детей.