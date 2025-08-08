Россиянам рассказали, как выгодно закрывать кредиты

В настоящий момент заемщикам с кредитами с низкими процентными ставками не рекомендуется закрывать их досрочно. Накопленные средства, если они есть, выгоднее будет инвестировать, такой совет озвучила в беседе с изданием «РИАМО» экономист Ольга Гогаладзе.