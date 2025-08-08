Гренада отказалась присягать на верность королю Карлу III

Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалась присягнуть на верность монарху.
Поправки об этом были внесены в законодательство Гренады в прошлую пятницу, когда страны Карибского бассейна отмечали День освобождения — годовщину отмены рабства в Британской империи в 1834 году. При этом премьер-министр Гренады Дикон Митчелл еще в 2023 году заявил о том, что хочет добиться независимости государства от британской короны.
— После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года в странах Карибского бассейна участились призывы активистов к отречению короля от престола, — передает таблоид Daily Mail.
Представители Букингемского дворца сообщили, что Карл III на следующей неделе выступит с обращением к нации в честь 80-летнего юбилея Дня Победы над милитаристской Японией.
Кроме того, брат короля Карла III по распоряжению монарха перестал получать ежегодное содержание в размере одного миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).