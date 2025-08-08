Гренада отказалась присягать на верность королю Карлу III

Поправки об этом были внесены в законодательство Гренады в прошлую пятницу, когда страны Карибского бассейна отмечали День освобождения — годовщину отмены рабства в Британской империи в 1834 году. При этом премьер-министр Гренады Дикон Митчелл еще в 2023 году заявил о том, что хочет добиться независимости государства от британской короны.