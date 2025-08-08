Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гренада отказалась присягать на верность королю Карлу III

Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалась присягнуть на верность монарху.

Входящее в Содружество наций государство Гренада, главой которого является король Великобритании Карл III, официально отказалась присягнуть на верность монарху.

Поправки об этом были внесены в законодательство Гренады в прошлую пятницу, когда страны Карибского бассейна отмечали День освобождения — годовщину отмены рабства в Британской империи в 1834 году. При этом премьер-министр Гренады Дикон Митчелл еще в 2023 году заявил о том, что хочет добиться независимости государства от британской короны.

— После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года в странах Карибского бассейна участились призывы активистов к отречению короля от престола, — передает таблоид Daily Mail.

Представители Букингемского дворца сообщили, что Карл III на следующей неделе выступит с обращением к нации в честь 80-летнего юбилея Дня Победы над милитаристской Японией.

Кроме того, брат короля Карла III по распоряжению монарха перестал получать ежегодное содержание в размере одного миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов).

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше