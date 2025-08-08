Россияне стали больше есть «здоровые» продукты, считают эксперты

Кроме того, в 2024 году все домохозяйства больше ели овощей и бахчевых — 110 килограммов против 107 килограммов в 2023 году. А также свежих фруктов и ягод — 46,7 килограмма в среднем в 2024 году против 45 килограммов в 2023 году. Потребление молочных продуктов в прошлом году в среднем на одного россиянина составило 263 килограмма в год, яиц — 241 штука.