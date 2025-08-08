Россияне стали больше есть «здоровые» продукты, считают эксперты

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россияне стали больше есть «здоровых» продуктов — в 2024 году выросло удельное потребление фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в пятницу Росстат опубликовал доклад о динамике потребления продуктов питания в домашних хозяйствах. По оценке статистического ведомства, потребление мяса и мясопродуктов в России в 2024 году выросло почти на 2 килограмма — до рекордных 99,9 килограмма в среднем на человека в год.
Кроме того, в 2024 году все домохозяйства больше ели овощей и бахчевых — 110 килограммов против 107 килограммов в 2023 году. А также свежих фруктов и ягод — 46,7 килограмма в среднем в 2024 году против 45 килограммов в 2023 году. Потребление молочных продуктов в прошлом году в среднем на одного россиянина составило 263 килограмма в год, яиц — 241 штука.
«При анализе изменений потребления продуктов питания в российских домохозяйствах по итогам 2024 года можно отследить несколько примечательных трендов. Во-первых, растет удельное потребление более “здоровых” категорий продуктов питания — фруктов, овощей, молочной продукции, яиц, мяса», — сказал РИА Новости директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.
С ним согласен и младший сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ имени Плеханова Павел Прохоров. «Healthy-тренды набирают обороты: потребление овощей и бахчевых достигло 110 килограмм в год на человека. Фрукты и ягоды также не отстают — 74 килограмма в год», — говорит он.
По его словам, потребление хлебных продуктов (хлеб и макаронные изделия, мука, крупа и бобовые) на уровне 86,2 килограмма в среднем на человека является минимальным значением за последние 40 лет. Кроме этого, в 2024 году снизилось потребления соли (2,9 килограмма за 2024 год после 3 килограммов в 2023 году), растительного масла (9,3 килограмма против 9,4 килограмма в 2023 году), а также сахара и кондитерских изделий (28,8 килограмма вместо 29,2 килограмма за 2023 год).
«Текущая тенденция к снижению потребления хлеба и увеличению доли белковой пищи — это положительный сигнал. Наблюдается общая тенденция к перераспределению расходов в пользу более сбалансированного рациона», — добавил Прохоров.
В свою очередь Наметкин указал, что на увеличение потребление ряда товарных групп происходило на фоне улучшения материального положения домохозяйств.