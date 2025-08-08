Ричмонд
Симоньян рассказала, о чем ее новая книга

Симоньян одним предложением описала идею и суть своей новой книги.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян одним предложением описала идею и суть своей книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«Если бы меня спросили, о чем эта книга, сказать одним маленьким предложением, я бы сказала, что эта книга о том, что Бог есть, а смерти нет», — сказала Симоньян на встрече со студентами-семинаристами, участниками форума «Истоки» в Новом Херсонесе в Севастополе.

Новая книга главного редактора «России сегодня» вошла в топ-10 лидеров продаж в магазинах Москвы, сообщается на сайте RT со ссылкой на данные пресс-службы «Эксмо-АСТ».

О поступлении нового романа Симоньян в книжные магазины России стало известно 31 июля — и в этот же день все отгруженные книги раскупили за десять минут.

Новый роман повествует о том, что произойдёт с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.

Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж её книг направляются на помощь людям.

