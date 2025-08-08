Ричмонд
Пашинян и Трамп обсудили мирные инициативы между Арменией и Азербайджаном

Лидеры Армении и США по итогам переговоров подписали документы о мирной инициативе.

Источник: Комсомольская правда

В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённая вопросам мирного урегулирования между Ереваном и Баку. Итогом переговоров стало подписание ряда документов, направленных на укрепление диалога. Об этом сообщил Общественный телеканал Армении.

Лидеры также обсудили перспективы углубления армяно-американского стратегического партнёрства и инициативу армянского правительства «Перекрёсток мира», которая предусматривает восстановление региональных транспортных и экономических связей.

Позже Дональд Трамп провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается, что вскоре состоится совместная трёхсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана для дальнейшего обсуждения мирных инициатив.

Ранее сообщалось, что Ереван, Баку и Вашингтон договорились о создании Зангезурского коридора, который в документе назвали «мостом Трампа».

