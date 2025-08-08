Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Daily Beast: принц Эндрю изменил жене с 12 женщинами за год после свадьбы

У принца Эндрю и его жены были сильные ссоры.

Источник: Аргументы и факты

Британский принц Эндрю изменил своей жене Саре Фергюсон с 12 женщинами в первый год после свадьбы, сказано в новой книге биографа Эндрю Лоуни, пишет Daily Beast.

По словам Эндрю Лоуни, о любовницах принца рассказал его бывший водитель. Как утвержается в книге, Сара Фергюсон почувствовала себя вдовой после свадьбы в 1986 году. Ее муж служил в британском флоте и редко появлялся дома.

«Ей было “очень больно”, и вскоре она сама с головой окунулась в череду романов», — говорится в материале.

При этом другой источник биографа утверждает, что у принца Эндрю и Сары Фергюсон были сильные ссоры. Конфликты «граничили с домашним насилием».

Ранее сообщалось, что американский финансист Джеффри Эпштейн продавал иностранным спецслужбам «самые сокровенные тайны» принца Эндрю.