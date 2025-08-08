Daily Beast: принц Эндрю изменил жене с 12 женщинами за год после свадьбы

Британский принц Эндрю изменил своей жене Саре Фергюсон с 12 женщинами в первый год после свадьбы, сказано в новой книге биографа Эндрю Лоуни, пишет Daily Beast.
По словам Эндрю Лоуни, о любовницах принца рассказал его бывший водитель. Как утвержается в книге, Сара Фергюсон почувствовала себя вдовой после свадьбы в 1986 году. Ее муж служил в британском флоте и редко появлялся дома.
«Ей было “очень больно”, и вскоре она сама с головой окунулась в череду романов», — говорится в материале.
При этом другой источник биографа утверждает, что у принца Эндрю и Сары Фергюсон были сильные ссоры. Конфликты «граничили с домашним насилием».
Ранее сообщалось, что американский финансист Джеффри Эпштейн продавал иностранным спецслужбам «самые сокровенные тайны» принца Эндрю.