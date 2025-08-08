Звезда-охранник из Внуково решил покорить модельный бизнес

Ланцов сообщил, что выбрал московское агентство Open UP Model Management, по условиям контракта он будет сниматься для люксовых брендов, но без участия в обнажённых съёмках. Новая работа не помешает ему продолжать службу в аэропорту — молодой человек планирует совмещать обе профессии. Его первая профессиональная фотосессия ожидается в ближайшие недели.