Помогло рэп-обращение к президенту: село под Саратовом включили в программу газификации

Ранее в Telegram-канале издания «Подъем» появилось видео с рэп-обращением жителей Дубровного к президенту с просьбой ускорить газификацию села. Как пояснили авторы ролика, таким образом они хотели обратить внимание не только на проблему с газом, но и на другие насущные вопросы — необходимость ремонта дороги и улучшения качества мобильной связи в населённом пункте.