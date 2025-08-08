Ричмонд
Помогло рэп-обращение к президенту: село под Саратовом включили в программу газификации

В селе под Саратовом построят газопровод после рэп-обращения к Путину.

Источник: Комсомольская правда

Строительство газопровода и газификация домов в селе Дубровное Вольского района включены в региональную программу газификации. Ранее жители села записали рэп-обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь провести газ в их населенный пункт. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

«Проектно-изыскательские работы, строительство восьми километров газопровода и газификация 31 домовладения внесены в региональную программу», — сказал собеседник агентства.

По данным региональной программы газификации, доступной РИА Новости, работы по строительству межпоселкового газопровода и внутриквартальных сетей в селе Дубровное Вольского района были включены в программу в сентябре 2022 года. Общий объем финансирования составляет 26,58 млн рублей. Согласно плану, проектно-изыскательские работы начнутся в 2028 году, а само строительство запланировано на 2029−2030 годы.

Ранее в Telegram-канале издания «Подъем» появилось видео с рэп-обращением жителей Дубровного к президенту с просьбой ускорить газификацию села. Как пояснили авторы ролика, таким образом они хотели обратить внимание не только на проблему с газом, но и на другие насущные вопросы — необходимость ремонта дороги и улучшения качества мобильной связи в населённом пункте.

Накануне KP.RU писал, что в Тверской области продолжается газификация домов.