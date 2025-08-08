Замгендиректора ТАСС Андрей Соколов покинул свой пост

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Андрея Соколова от должности заместителя генерального директора ТАСС. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, Соколов покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность заместителя гендиректора ТАСС с 2016 года, а до этого был советником генерального директора агентства.
— Освободить Соколова Андрея Геннадьевича от должности заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» по его просьбе, — говорится в документе.
1 августа генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев занял пост начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.
7 июля президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта России Романа Старовойта, ранее занимавшего пост губернатора Курской области, и назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Министерства транспорта страны.