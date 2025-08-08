CBS News утверждает, что Путин якобы передал Уиткоффу орден Ленина для сотрудницы ЦРУ

Отмечается, что в некрологе ее сына Майкла Глосса указано, что он «погиб 4 апреля 2024 года в Восточной Европе, якобы участвуя в конфлике на стороне России». Его отец, Ларри Глосс, ветеран иракской войны, в беседе с Washington Post заявил, что ни он, ни Юлиана Галлина ничего не знали пребывании Майкла на Украине и его участии в боевых действиях, они не подтверждают информацию СМИ.