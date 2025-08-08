CBS News утверждает, что президент России Владимир Путин якобы передал американскому спецпредставителю Стивену Уиткоффу «орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной». Никаких подтверждений этой информации в материале не предоставили.
По данным неназванных источников, Галлина сейчас занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Обстоятельства якобы имевшей место передачи награды и её дальнейшая судьба остаются неизвестными.
Отмечается, что в некрологе ее сына Майкла Глосса указано, что он «погиб 4 апреля 2024 года в Восточной Европе, якобы участвуя в конфлике на стороне России». Его отец, Ларри Глосс, ветеран иракской войны, в беседе с Washington Post заявил, что ни он, ни Юлиана Галлина ничего не знали пребывании Майкла на Украине и его участии в боевых действиях, они не подтверждают информацию СМИ.
Орден Ленина, одна из высших наград Советского Союза, после его распада не вручался никому. Стоит отметить, что орден — учрежденная постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета СССР награда.
При этом KP.RU уже приводил значительное количество спекуляций западных СМИ после новости о встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Среди фейков были и несуществующие условия президента США к Москве, которые позже опроверг и сам Трамп.