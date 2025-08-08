Во Франции силовики проверяют раввина: он угрожал убить Макрона

Во Франции началось расследование после угроз убийства в адрес президента государства Эмманюэля Макрона, которые высказывал раввин Давид Даниэль Коэн в видеролике, опубликованном на YouTube. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.