Во Франции силовики проверяют раввина: он угрожал убить Макрона

AFP: Во Франции началось расследование после угроз убийства в адрес Макрона.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции началось расследование после угроз убийства в адрес президента государства Эмманюэля Макрона, которые высказывал раввин Давид Даниэль Коэн в видеролике, опубликованном на YouTube. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Расследование было начато в связи с угрозой убийства в адрес президента республики», — цитирует агентство правоохранителей.

В материале отмечается, что дело возбудили после того, как на ролик обратил внимание глава МВД Франции Брюно Ретайо. В прокуратуре же рассказали, что расследованием занимается бригада уголовного розыска судебной полиции.

Установлено, что в ролике Коэн на французском языке начал жестко критиковать Макрона, а также выражать недовольство его решением принять Государство Палестина. Предположительно, сейчас раввин находится в Израиле.

Как KP.RU писал ранее, Макрон опубликовал в социально сети Х пост, в котором политик заявил, что в сентябре 2025 года Франция планирует официально признать Государство Палестина на заседании Генассамблеи ООН.

