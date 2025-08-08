Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным

Трамп заявил, что очень скоро встретится с Путиным в популярном месте.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп рассказал, что очень скоро он встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 8 августа, во время брифинга для корреспондентов, который проходит в Белом доме.

По словам Трампа, он чуть позже, а именно после 8 августа, анонсирует площадку, на которой и пройдет его встреча с российским президентом. Речь, как заявил 47-й глава США, идет «о популярном месте».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше