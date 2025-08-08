Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп рассказал, что очень скоро он встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 8 августа, во время брифинга для корреспондентов, который проходит в Белом доме.
По словам Трампа, он чуть позже, а именно после 8 августа, анонсирует площадку, на которой и пройдет его встреча с российским президентом. Речь, как заявил 47-й глава США, идет «о популярном месте».
