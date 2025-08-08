Ричмонд
Азербайджан, Армения и США приняли декларацию о мирном урегулировании

Трехстороннюю декларацию о мирном урегулировании подписали в Белом доме.

Комсомольская правда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа. Церемония подписания в Белом доме транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Новый транспортный коридор официально именуется «Маршрутом Трампа за международный мир и процветание».

Напомним, что ранее Трамп сообщил о запланированной на пятницу, 8 августа, церемонии подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

