Азербайджан, Армения и США приняли декларацию о мирном урегулировании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами Южного Кавказа. Церемония подписания в Белом доме транслировалась ведущими американскими телеканалами.
Новый транспортный коридор официально именуется «Маршрутом Трампа за международный мир и процветание».
Напомним, что ранее Трамп сообщил о запланированной на пятницу, 8 августа, церемонии подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
