Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После скандала в Бурятии юрист объяснил, можно ли обзывать соседей «хохлами»

Юрист Александр Хаминский прокомментировал допустимость употребления слова «хохол» в рамках действующего в России законодательства.

Юрист Александр Хаминский прокомментировал допустимость употребления слова «хохол» в рамках действующего в России законодательства. Подробностями правовых коллизий он поделился в ходе разговора с RT.

Как указал эксперт, употребление подобных слов, которые в обиходе могут применяться для наименования различных наций или этносов, не запрещено.

Однако, как отметил Александр Хаминский, человек, использующий такие выражения в строго негативном ключе с целью оскорбить кого-то на основании его происхождения, уже совершает правонарушение. В ходе беседы с корреспондентом RT, юрист также обратил внимание на важность фактора публичности.

Стоит добавить, что всего днем ранее в СМИ стала известна история женщины из Республики Бурятия, которая была оштрафована за оскорбление соседа в групповом чате. Среди выбранных ею резких выражений присутствовало и слово «хохол».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.