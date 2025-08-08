После скандала в Бурятии юрист объяснил, можно ли обзывать соседей «хохлами»

Однако, как отметил Александр Хаминский, человек, использующий такие выражения в строго негативном ключе с целью оскорбить кого-то на основании его происхождения, уже совершает правонарушение. В ходе беседы с корреспондентом RT, юрист также обратил внимание на важность фактора публичности.