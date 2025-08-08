После скандала в Бурятии юрист объяснил, можно ли обзывать соседей «хохлами»

Юрист Александр Хаминский прокомментировал допустимость употребления слова «хохол» в рамках действующего в России законодательства. Подробностями правовых коллизий он поделился в ходе разговора с RT.
Как указал эксперт, употребление подобных слов, которые в обиходе могут применяться для наименования различных наций или этносов, не запрещено.
Однако, как отметил Александр Хаминский, человек, использующий такие выражения в строго негативном ключе с целью оскорбить кого-то на основании его происхождения, уже совершает правонарушение. В ходе беседы с корреспондентом RT, юрист также обратил внимание на важность фактора публичности.
Стоит добавить, что всего днем ранее в СМИ стала известна история женщины из Республики Бурятия, которая была оштрафована за оскорбление соседа в групповом чате. Среди выбранных ею резких выражений присутствовало и слово «хохол».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.