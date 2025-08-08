Ричмонд
Симоньян поблагодарила молодых семинаристов за выбор профессии

Симоньян поблагодарила семинаристов за желание стать православными священниками.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила студентов-семинаристов, участников форума «Истоки» в Севастополе за выбор — стать православными священниками.

С 7 по 13 августа на базе музейно-храмового комплекса в Севастополе проходит заезд «Открытие» форума «Истоки». Вечером 160 студентов-семинаристов из 44 регионов России присутствовали на встрече с главредом медиагруппы «Россия сегодня» Маргаритой Симоньян.

«Я хотела отдельно вас поблагодарить за выбор вашей профессии. Это так поразительно и потрясающе, что молодые ребята вдруг чувствуют, что им туда. Это здорово, это действительно благословение. Но это надо иметь огромное терпение, но это и огромный крест, я думаю, вот такую выбрать для себя судьбу. Спасибо вам большое за то, что вы ее выбрали», — сказала Симоньян в конце встречи со студентами-семинаристами, участниками форума «Истоки» в Новом Херсонесе.

Форум «Истоки» будет проходить в Севастополе на базе «Нового Херсонеса» в течение всего 2025 года и охватит семь тематических смен. Впервые программа также включает форматы для семей с детьми.

