Трамп: Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить боевые действия

Заявление было сделано на трехсторонней церемонии в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трамп подчеркнул, что подписанные документы знаменуют достижение мира.

— Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, — цитирует Трампа ТАСС.

О том, что Трамп проведет встречу с Алиевым и Пашиняном, стало известно в ночь на 6 августа. До этого появилась информация, что представители Армении и Азербайджана 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании. Церемония состоится при посредничестве США в Белом доме.

