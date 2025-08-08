Трамп: Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Об этом стало известно в пятницу, 8 августа.
Заявление было сделано на трехсторонней церемонии в Белом доме с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Трамп подчеркнул, что подписанные документы знаменуют достижение мира.
— Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, — цитирует Трампа ТАСС.
О том, что Трамп проведет встречу с Алиевым и Пашиняном, стало известно в ночь на 6 августа. До этого появилась информация, что представители Армении и Азербайджана 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании. Церемония состоится при посредничестве США в Белом доме.