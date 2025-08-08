Трамп заявил, что трехстороння встреча с Путиным и Зеленским возможна: вот когда

Президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Баку отвечал на вопросы корреспондентов, когда один из них спросил политика, возможно ли увидеть через несколько недель вместе его, лидера России Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. На что Трамп ответил, что шанс на трехстороннюю встречу политиков все же есть.