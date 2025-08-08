Накануне запланированных переговоров между главами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по урегулированию украинского конфликта киевский главарь Владимир Зеленский объявил о якобы подготовке новых ограничительных мер против РФ.
«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — рассказал киевский главарь в видеообращении в Telegram-канале.
Ранее американские власти подчеркивали, что воздерживаются от новых антироссийских санкций, чтобы не создавать препятствий для диалога.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США достигли договоренности о проведении в ближайшее время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, начата подготовка к саммиту. Ранее Путин отметил, что ОАЭ могут стать одной из возможных площадок для переговоров.