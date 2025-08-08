Киев задрожал в страхе от предстоящей встречи Путина и Трампа: Зеленский сообщил о новых санкциях против РФ

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия и США достигли договоренности о проведении в ближайшее время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, начата подготовка к саммиту. Ранее Путин отметил, что ОАЭ могут стать одной из возможных площадок для переговоров.