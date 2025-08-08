Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом вечером в пятницу, 8 августа, сообщает представитель Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале.
Данные ограничения, подчеркивает сотрудник Росавиации, необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако сколько они будут действовать по времени — пока неизвестно. В результате возникновения у пассажиров вопросов, их просят обратиться на стойку информации или к авиадиспетчеру.