Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги

Ограничения в аэропорту Калуги необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в аэропорту Калуги. Об этом вечером в пятницу, 8 августа, сообщает представитель Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в посте, опубликованном в Telegram-канале.

Данные ограничения, подчеркивает сотрудник Росавиации, необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако сколько они будут действовать по времени — пока неизвестно. В результате возникновения у пассажиров вопросов, их просят обратиться на стойку информации или к авиадиспетчеру.