«Акрон» вырвал ничью у махачкалинского «Динамо»

«Динамо» Махачкала на своем поле разделило очки с тольяттинским «Акроном»— 1:1 в поединке четвертого тура Мир — Российской Премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Динамо» точный удар на счету Джемала Табидзе (42-я минута). У «Акрона» гол записал на свой счет Жилсон Беншимол (83).

«Акрон» сохранил беспроигрышную серию в текущем чемпионате: ранее коллектив дважды сыграл вничью и одержал одну победу. Тольяттинская команда располагается на 6-й позиции с 6 очками. «Динамо» Махачкала занимает 9-е место с 5 баллами.

В следующем туре «Акрон» примет у себя «Оренбург», встреча состоится 17 августа. «Динамо» на следующий день в гостях сразится с «Пари Нижний Новгород»; встреча состоится в Саранске из-за реновации домашнего стадиона «Пари НН».

