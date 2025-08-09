Возгорание дома в Ростове-на-Дону ликвидирвано

Ранее Ростовская область уже подвергалась атакам беспилотников, в результате которых произошли возгорания в жилых районах и рядом с ключевыми объектами инфраструктуры, такими как Новочеркасская ГРЭС и здание «Ростелекома». Тогда также не поступало официальной информации о пострадавших, а экстренные службы оперативно реагировали на последствия атак.