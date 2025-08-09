Что можно и нельзя делать в день целителя Пантелеймона 9 августа на Кочанник

Православная церковь 9 августа вспоминает целителя Пантелеймона. В народе отмечают Кочанник. Название связано с тем, что с указанной даты начинали собирать первый урожай капусты.
Что нельзя делать 9 августа.
Не следует начинать новые дела. Кроме того, нельзя пересчитывать мелочь. Считается, что таким образом можно навлечь финансовые проблемы. Запрещено 9 августа косить и работать в поле. Предки верили, что при работах в момент грозы может ударить молния.
Что можно делать 9 августа.
По традиции, в названный день ходили в церковь и молились святому. А еще собирали первый урожай капусты. Интересно, что хозяйки пекли пироги с молодой капустой и обязательно угощали ими детей. Считалось, что они будут лучше учиться.
Согласно приметам, кузнечики, которые громко стрекочут, предвещают жаркую погоду. В том случае, если утки плещутся в воде и громко крякают, ждали ухудшения погоды.
