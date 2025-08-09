9 августа: какой сегодня праздник

Международные праздники:
День воздушных поцелуев — символ легкости и романтики. Междурнародный день коренных народов мира — дань уважения их культуре и традициям. Международный день коворкинга — праздник для тех, кто ценит гибкий график и современные офисы. Всемирный день книголюбов — повод перечитать любимую книгу.
Праздники в России.
День физкультурника — время для спорта и здорового образа жизни.
Православный праздник:
Пантелеймон Целитель — святой, покровитель врачей и военных.
Народные традиции и приметы.
На Руси 9 августа называли Пантелеймон Кочанный или Пантелеймон Целитель.
В этот день:
Собирали целебные травы, считалось, что они обладают особой силой. Освящали колоски в церкви для будущего урожая. Готовили блюда из капусты — пироги, щи, салаты. Не работали в поле — верили, что гроза может спалить хлеб.
Приметы:
Кузнечики стрекочут — к сухой погоде.
Муравьи прячутся — к дождю.
Много желудей на дубах — к богатому урожаю.
Что можно и нельзя делать в День Пантелеймона Кочанного.
Можно:
Обращаться к врачам (особенно эффективно для плановых осмотров).
Помогать нуждающимся.
Готовить блюда из свежей капусты.
Нельзя:
Заниматься тяжелым физическим трудом.
Без необходимости выходить из дома.
Отказывать в помощи.
Кто из знаменитостей родился 9 августа?
Александр Бовин (писатель и дипломат).Уитни Хьюстон (певица).Туве Янссон (писательница).Роберт Шоу (писатель).Майкл Корс (дизайнер).
У кого именины 9 августа?
Именины в этот день отмечают Анфиса, Роман, Герман, Иван, Николай, Платон.
Памятные даты.
1173 г. — начало строительства Пизанской башни.
1483 г. — открытие Сикстинской капеллы.
1859 г. — патент на эскалатор.
1928 г. — первый Музей цирка и эстрады в Ленинграде.
1942 г. — премьера мультфильма «Бэмби».
1962 г. — Роберт Циммерман сменил имя на Боба Дилана.
1988 г. — установка памятника «Колокол Мира» в Ленинграде.