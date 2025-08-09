9 августа: какой сегодня праздник

День воздушных поцелуев — символ легкости и романтики. Междурнародный день коренных народов мира — дань уважения их культуре и традициям. Международный день коворкинга — праздник для тех, кто ценит гибкий график и современные офисы. Всемирный день книголюбов — повод перечитать любимую книгу.