9 августа: какой сегодня праздник

9 августа 2025 года — это не просто суббота, а день, в который отмечаются многие праздники.

Международные праздники:

День воздушных поцелуев — символ легкости и романтики. Междурнародный день коренных народов мира — дань уважения их культуре и традициям. Международный день коворкинга — праздник для тех, кто ценит гибкий график и современные офисы. Всемирный день книголюбов — повод перечитать любимую книгу.

Праздники в России.

День физкультурника — время для спорта и здорового образа жизни.

Православный праздник:

Пантелеймон Целитель — святой, покровитель врачей и военных.

Народные традиции и приметы.

На Руси 9 августа называли Пантелеймон Кочанный или Пантелеймон Целитель.

В этот день:

Собирали целебные травы, считалось, что они обладают особой силой. Освящали колоски в церкви для будущего урожая. Готовили блюда из капусты — пироги, щи, салаты. Не работали в поле — верили, что гроза может спалить хлеб.

Приметы:

Кузнечики стрекочут — к сухой погоде.

Муравьи прячутся — к дождю.

Много желудей на дубах — к богатому урожаю.

Что можно и нельзя делать в День Пантелеймона Кочанного.

Можно:

Обращаться к врачам (особенно эффективно для плановых осмотров).

Помогать нуждающимся.

Готовить блюда из свежей капусты.

Нельзя:

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Без необходимости выходить из дома.

Отказывать в помощи.

Кто из знаменитостей родился 9 августа?

Александр Бовин (писатель и дипломат).Уитни Хьюстон (певица).Туве Янссон (писательница).Роберт Шоу (писатель).Майкл Корс (дизайнер).

У кого именины 9 августа?

Именины в этот день отмечают Анфиса, Роман, Герман, Иван, Николай, Платон.

Памятные даты.

1173 г. — начало строительства Пизанской башни.

1483 г. — открытие Сикстинской капеллы.

1859 г. — патент на эскалатор.

1928 г. — первый Музей цирка и эстрады в Ленинграде.

1942 г. — премьера мультфильма «Бэмби».

1962 г. — Роберт Циммерман сменил имя на Боба Дилана.

1988 г. — установка памятника «Колокол Мира» в Ленинграде.