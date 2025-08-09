Календарь на 9 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Это неофициальный, но все же популярный праздник среди всех, кто умеет (или хотя бы старается) сбивать кегли с одного броска. И пусть не все знают правила игры, но азарт, громкий гул дорожек и блестящие шары знакомы практически всем. Боулинг считается одной из самых древних игр с мячом. Археологи утверждают, что прототип современного боулинга существовал еще в Древнем Египте. А вот в некоторых регионах Средневековой Европы игра приобрела культовый характер: кегли символизировали грехи, а сбивать их считалось почти религиозным актом. Современный боулинг, каким мы его знаем, оформился в США в XIX веке. Именно там стандартизировали количество кеглей — десять штук, вес шара и длину дорожки. В XX веке боулинг превратился в массовое развлечение, а к XXI — в международный спорт с турнирами, федерациями и, конечно, праздником.