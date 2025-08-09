Народный календарь. Как избежать проблем с финансами на Иоанна Воина, 12 августа

12 августа православные верующие чтут память святого мученика Иоанна Воина. Его особенно почитали на Руси, так как считалось, что святой был славянского происхождения.
Мученик жил в IV веке и служил в армии последнего языческого императора Рима Юлиана Отступника, поэтому ему приходилось участвовать в преследовании христиан. Однако он предупреждал их об угрозе, за что был арестован императором. Иоанна не успели казнить, так как Юлиана убили. После освобождения святой продолжил помогать христианам до конца жизни.
В эту дату нельзя рассказывать плохие сны: считалось, что в таком случае они могут сбыться. Также в этот день запрещено переедать, иначе возникнут проблемы с финансами. Кроме того, на Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи, так как это сулит человеку всевозможные трудности.
Приметы погоды:
Если 12 августа прохладно, значит, дожди будут нескоро.
Много ягод на ветках рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.
Если в этот день тепло и сухо, то грибов будет много.
Паутина в воздухе — солнечная погода будет стоять еще долго.
Именины отмечают: Павел, Максим, Агния, Ангелина, Валентин, Иван, Герман.