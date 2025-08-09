Народный календарь. Как избежать проблем с финансами на Иоанна Воина, 12 августа

В эту дату нельзя рассказывать плохие сны: считалось, что в таком случае они могут сбыться. Также в этот день запрещено переедать, иначе возникнут проблемы с финансами. Кроме того, на Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи, так как это сулит человеку всевозможные трудности.