День книголюбов и День боулинга: какие праздники отмечают в России и мире 9 августа

День боулинга впервые был отмечен в США в 2011 году. В этот праздник принято играть в боулинг со своими друзьями и родными, а также узнавать интересные факты и историю этой спортивной игры. Также в эту дату устраиваются тематические вечеринки и проводятся розыгрыши сувенирных кеглей среди любителей игры в боулинг.