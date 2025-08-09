День книголюбов и День боулинга: какие праздники отмечают в России и мире 9 августа

9 августа в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День книголюбов, День боулинга и Праздник любви.
День книголюбов.
В День книголюбов проходят книжные ярмарки, выставки и распродажи. В библиотеках организуются поэтические вечера и групповые чтения, а писатели презентуют свои новые работы. Отметить эту дату можно и самостоятельно, перечитав свою любимую книгу или купив новую.
День боулинга.
День боулинга впервые был отмечен в США в 2011 году. В этот праздник принято играть в боулинг со своими друзьями и родными, а также узнавать интересные факты и историю этой спортивной игры. Также в эту дату устраиваются тематические вечеринки и проводятся розыгрыши сувенирных кеглей среди любителей игры в боулинг.
Праздник любви.
Праздник любви или Ту бе-Ав отмечается в Израиле как местный аналог Дня святого Валентина. Влюбленные в этот день делают друг друг сюрпризы, дарят цветы и подарки, устраивают свидания и признаются в своих чувствах. Праздник уходит корнями в далекое прошлое, во времена существования еврейской традиции, когда девушки надевали белые платья и водили хороводы в виноградниках, а юноши искали себе невест.