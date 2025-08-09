«Чайка» по-пекински: МХТ им. Чехова показал Китаю метод Хабенского

Это не первые гастроли прославленного театра в Пекине. До этого труппа приезжала сюда в 2006 и 2011 годах. Тем сильнее было предвкушение у тех зрителей, кто уже был знаком с коллективом. На входе в театр гостей встречала гигантская афиша мхатовской «Чайки». В фойе царил оживленный шум. Этот вечер — не просто гастроли, а встреча двух театральных миров, разыгранная на глазах пекинской публики и посланников культурной дипломатии.