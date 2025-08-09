«Чайка» по-пекински: МХТ им. Чехова показал Китаю метод Хабенского

С 8 по 23 августа в трех китайских городах пройдут гастроли МХТ им. А. П. Чехова. Художественный руководитель прославленной сцены Константин Хабенский привез восточной публике знаменитую чеховскую «Чайку», с которой 127 лет назад начался театр Станиславского. Старт дали премьерой в Пекине. На очереди Шанхай и Сямынь. Как приняли русских артистов в Поднебесной и какой сюрприз Хабенский приготовил зрителям — в репортаже «Известий».
Чем Китай удивил российских артистов.
После восьмичасового перелета делегация российских артистов приземлилась в Поднебесной. В планах двухнедельные гастроли в Пекине, Шанхае и Сямыне. Прославленный московский коллектив привез в Китай знаменитую чеховскую «Чайку» — символ МХТ и первую режиссерскую работу его художественного руководителя Константина Хабенского.
В программе тура — девять показов спектакля. В расписании артистов помимо работы изучение местных красот. В первый день труппа отправилась на прогулку по Пекину. Утром — поездка в Запретный город: высокие ворота, красные стены, крыши, украшенные золотыми фигурками, — всё производило на них впечатление масштабного спектакля, где декорации неподвижны уже много веков. Следом — выезд к Великой Китайской стене.
— Я первый раз в Китае, — признался Константин Хабенский «Известиям». — Пекин нас встретил аномальной жарой. Она решила нас сразу сломать, но у нее не получилось. Мы были на Китайской стене, зашли в Императорский дворец, походили, пофантазировали.
Пока одни фотографировали местных модниц, китайские фонарики и знаменитую архитектуру, Игорь Верник занялся поисками чайника. Оказывается, уже много лет актер их коллекционирует.
— Я очень люблю восточную азиатскую культуру. У меня дома стоит огромный шкаф, весь забитый китайскими чайниками. Друзья, которые бывали здесь в командировках, всегда мне их привозили. Так и сложилась коллекция. Но я всегда мечтал приехать сюда лично и найти тот самый, — рассказал Верник корреспонденту «Известий».
«В Китае все очень хорошо знают пьесу Чехова».
В Китае сохраняется интерес к нашей русской культуре. Об этом свидетельствует и спрос на гастрольные спектакли. В пекинском театре Poly мхатовцы в рамках поездки выступят трижды, но свободных билетов уже почти нет.
— В Китае все очень хорошо знают пьесу Чехова. У нас тоже ставили «Чайку» во множестве версий российские и европейские авторы, а также были постановки наших отечественных театров, — рассказал «Известиям» один из местных жителей.
В своей «Чайке» Константин Хабенский рассказывает историю про людей и для людей. Это разговор о юношеском максимализме, человеческом эгоизме, о желании и необходимости быть услышанными и любимыми здесь и сейчас. По словам режиссера, эти темы универсальны и понятны в любом уголке мира. А в качестве комплимента иностранным зрителям он добавил в реплики китайский.
— Мы решили поделиться своей вариацией прочтения чеховской «Чайки», то, как мы ее чувствуем на сегодняшний день. Мы сделали акцент на женских персонажах. Для нас они являются главными героинями этой пьесы. Именно женщины делают этот мир, создавая мужчин такими, какие они есть, — отметил художественный руководитель.
Первый крик «Чайки».
Это не первые гастроли прославленного театра в Пекине. До этого труппа приезжала сюда в 2006 и 2011 годах. Тем сильнее было предвкушение у тех зрителей, кто уже был знаком с коллективом. На входе в театр гостей встречала гигантская афиша мхатовской «Чайки». В фойе царил оживленный шум. Этот вечер — не просто гастроли, а встреча двух театральных миров, разыгранная на глазах пекинской публики и посланников культурной дипломатии.
— Пьесы Чехова очень сложные. В них, как говорится, всё под водой. Они состоят из многих пластов. Конечно, я знаю, что в Китае, как и во всем мире, большой интерес к русскому театру. Поэтому мы очень надеемся, что спектакль произведет большое впечатление на зрителей, — отметил Игорь Верник.
Первый же показ сделал это. Местная публика следила за действием, затаив дыхание, с уважением к каждому слову и знаменитым паузам. Даже в незнакомой языковой среде (спектакль идет на русском языке с синхронным переводом на экранах) внимание сосредоточено на ритме человеческих отношений. Вот Тригорин (Андрей Максимов) заходит на сцену через зал, а Нина Заречная (Софья Шидловская) бегает по партеру, теперь Аркадина (Кристина Бабушкина) спускается к зрителям и рыдает им в жилетку, когда управляющий не дает лошадей, — полное погружение.
После финальной сцены в зале стоит пауза — та самая, которую привыкли добывать актеры: ни свист, ни гром — просто длительная, уважительная тишина. Затем аплодисменты, сначала робкие, потом всё громче. В Пекине, как и в любом крупном культурном центре, люди приходят не для «шоу», а чтобы оценить мастерство и задуматься.
— Когда зритель приходит в театр, то ждет разговора со вселенной, с самим собой через больших драматургов, писателей, режиссеров, актеров. Это самый важный разговор. Ничто не может сравниться с этим ощущением, когда за три часа перед тобой проходит кусок жизни. Театр меняет сознание, делает мир лучше. Я очень верю, что наши гастроли в Китае тоже поспособствуют тому, что этот мир станет еще прекрасней, — заключил Верник.
После выступлений в Пекине МХТ покажет «Чайку» в Шанхайском восточном центре искусств (15, 16 и 17 августа) и завершит гастроли на сцене сямыньского театра Цзягэн (22 и 23 августа).