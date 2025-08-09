Где моя тачка, Выборг: «Геля» открыла кинофестиваль «Окно в Европу»

Пожалуй, это главная черта, которая отделяет мир, созданный в «Геле», от эпох, послуживших референсом. В 90-е каждый даже самый успешный бандит или чиновник понимал, насколько он уязвим, особенно если нарушит некий неписаный кодекс. Здесь мы встречаем тянущуюся наверх в бесконечность цепочку небожителей, которые абсолютно уверены, что никто и никогда их не тронет. Что врагов у них нет и быть не может, так как наверху не бывает конкурентов: все связаны, все обо всем договорились и заранее поделили. И что лучше всего удалось Иванову в работе с артистами — это передать их изумление, когда их герои, боги, олимпийцы, вдруг оказываются повержены — хотя бы даже и на мгновение, это уже немало.