Трамп рассказал, кто из его команды находится на хорошем счету у Путина

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф пользуется уважением у российского лидера Владимира Путина.
«Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — сообщил Трамп на церемонии в Белом доме.
При этом президент США воздержался от комментариев относительно возможного вручения своему спецпредставителю каких-либо наград от российского руководства в ходе последнего визита в РФ.
Напомним, что спецпосланник президента США прибыл в Москву 6 августа. Данная встреча проходит в преддверии истечения срока ультиматума, объявленного Дональдом Трампом на 8 августа, и представляет собой финальную попытку американской стороны достичь договоренностей с Россией.
Позднее KP.RU писал, что Уиткофф передал Путину план, куда входит перемирие и снятие санкций.