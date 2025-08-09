Ричмонд
Трамп рассказал, кто из его команды находится на хорошем счету у Путина

Дональд Трамп считает, что Владимиру Путину нравится Стивен Уиткофф.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что его специальный представитель Стивен Уиткофф пользуется уважением у российского лидера Владимира Путина.

«Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — сообщил Трамп на церемонии в Белом доме.

При этом президент США воздержался от комментариев относительно возможного вручения своему спецпредставителю каких-либо наград от российского руководства в ходе последнего визита в РФ.

Напомним, что спецпосланник президента США прибыл в Москву 6 августа. Данная встреча проходит в преддверии истечения срока ультиматума, объявленного Дональдом Трампом на 8 августа, и представляет собой финальную попытку американской стороны достичь договоренностей с Россией.

Позднее KP.RU писал, что Уиткофф передал Путину план, куда входит перемирие и снятие санкций.

