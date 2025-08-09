Ричмонд
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась мощнейшая за последние два месяца магнитная буря.

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Спрогнозированная ранее магнитная буря началась на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Происходит буря уровня G1.0 (Kp = 5)», — сообщается на сайте лаборатории.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.

Как сообщил РИА Новости Богачев, выбросы плазмы от Солнца пока не доходили до Земли. Если они дойдут ночью, возможно значительное усиление бури.