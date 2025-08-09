На Земле началась магнитная буря

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев предупредил, что 8 августа ожидаются геомагнитные возмущения, сила которых может оказаться такой, что на Земле произойдет самая мощная за последние два месяца магнитная буря. Позднее сообщалось, что пик геомагнитных возмущений наступит в ночь на 9 августа.