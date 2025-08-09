Через месяц повысят 3 выплаты на детей. Что нужно знать семьям, чтобы получить прибавку

На прибавку могут рассчитывать семьи, которые будут переоформлять с сентября единое пособие, назначенное в 2024 году. Допустим, в семье доход на прошлый год стал меньше, а выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка. Тогда при продлении пособия в сентябре 2025 года можно получить прибавку за счёт увеличения размера пособия до 75% или 100%.