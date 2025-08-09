Ричмонд
Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 8 августа, заявили о намерении совместно выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

В ходе трехсторонней встречи в Белом доме Пашинян выразил мнение, что Трамп заслуживает этой награды, и Алиев поддержал эту инициативу, заявив о готовности направить совместное обращение в Нобелевский комитет.

— Я считаю, что президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, — заявил Пашинян.

Лидеры Азербайджана и Армении выразили надежду быть приглашенными на церемонию вручения премии. Заявление прозвучало после подписания ряда документов, направленных на мирное урегулирование конфликта между двумя странами, в результате которого Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий и уважать территориальную целостность друг друга, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что Армения и Азербайджан в рамках подписанных соглашений обязались навсегда прекратить боевые действия, установить торговые, транспортные и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

