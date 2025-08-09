Ричмонд
Трамп русской пословицей обозначил свое отношение к иностранным лидерам

Трамп сообщил, что использует принцип «доверяй, но проверяй» не только с Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что применяет принцип «доверяй, но проверяй» в равной степени ко всем иностранным лидерам, включая партнеров по альянсам, а не только к российскому президенту Владимиру Путину.

«Ну да, по отношению ко всем. Не только в отношении президента Путина, но и в отношении [других] людей и лидеров, с которыми я взаимодействую», — сообщил Трамп в разговоре с журналистами.

В данном контексте глава государства особо отметил текущие переговорные процессы со всеми странами, являющимися торговыми партнерами Соединенных Штатов.

Напомним, что глава американского государства принял участие в трехстороннем мероприятии в Белом доме, где присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

