Трамп русской пословицей обозначил свое отношение к иностранным лидерам

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что применяет принцип «доверяй, но проверяй» в равной степени ко всем иностранным лидерам, включая партнеров по альянсам, а не только к российскому президенту Владимиру Путину.
«Ну да, по отношению ко всем. Не только в отношении президента Путина, но и в отношении [других] людей и лидеров, с которыми я взаимодействую», — сообщил Трамп в разговоре с журналистами.
В данном контексте глава государства особо отметил текущие переговорные процессы со всеми странами, являющимися торговыми партнерами Соединенных Штатов.
Напомним, что глава американского государства принял участие в трехстороннем мероприятии в Белом доме, где присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.