Любимый омлет Диброва сделал Товстик. Кто по деньгам и силам потянет красотку Полину?

Несмотря на личные дрязги среди основателей, фирма не просто устояла, а расцвела. Эта компания — флагман сетевого маркетинга в России. Её пик пришёлся на середину десятых, когда была запущена реклама со звёздами (в том числе с Дибровым). Дилеры, судя по отзывам, работают по странной схеме с жёсткими порядками, получая зарплату во внутренней валюте.