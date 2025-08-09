Самые странные музеи России, о которых вы не догадывались: от гармони-сапога до оленей тундры

В их числе коронационные ложки династий Виндзоров и дома Романовых, оригинальная ложка Фаберже. И самая маленькая в мире — из серебра 925-й пробы размером всего 1 миллиметр. А вот ложки с «назначением»: с «полочкой» — чтобы усы у мужчин за едой оставались сухими, для заботы о фигуре — с отверстиями, для приёма касторки — с зажимом для носа. Ложка-копоушка — прототип ватной палочки, была в обиходе бабушек и дедушек, а популярную в Перу и Боливии ложку тупу женщины использовали заодно как заколку для шали. Кстати, раньше на Руси человек имел две ложки: повседневную и праздничную, «красную», с ней ходили в гости (отсюда выражение «со своей ложкой к чужому обеду»). Но теперь ложку с собой не берите — по легенде, царь Иван Грозный запретил.