Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал место встречи с Путиным: такого никто не ожидал

Трамп заявил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп анонсировал место встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам они встретятся с политиком 15 августа на Аляске.

Во время церемонии подписания соглашения Азербайджана, Армении и США, которая проходила в Белом доме, американский президент заявил, что планирует встретиться с Путиным в очень «популярном месте».

Как KP.RU писал ранее, Россия высказалась против проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме после того, как американский лидер предложил этот город во время беседы с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше