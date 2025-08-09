Трамп назвал место встречи с Путиным: такого никто не ожидал

Президент США Дональд Трамп анонсировал место встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам они встретятся с политиком 15 августа на Аляске.
Во время церемонии подписания соглашения Азербайджана, Армении и США, которая проходила в Белом доме, американский президент заявил, что планирует встретиться с Путиным в очень «популярном месте».
Как KP.RU писал ранее, Россия высказалась против проведения встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме после того, как американский лидер предложил этот город во время беседы с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом пишет издание Corriere della Sera.
