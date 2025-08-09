Давление на Путина: США планировали выдворить Овечкина и всех российских игроков НХЛ

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан лично прорабатывал вариант с выдворением хоккеистов, рассматривая его как возможный рычаг влияния на Владимира Путина. Особое внимание уделялось фигуре Овечкина.
Ранее стало известно, что Овечкин столкнулся с запретом на предоставление эксклюзивных интервью российским средствам массовой информации. На данный момент это ограничение касается исключительно летнего сезона. Данная мера является следствием решения Национальной хоккейной лиги, которая снимает большой фильм про российского спортсмена.