Давление на Путина: США планировали выдворить Овечкина и всех российских игроков НХЛ

Администрация президента Джо Байдена всерьёз рассматривала радикальную меру давления на Москву — массовую депортацию всех российских игроков Национальной хоккейной лиги, включая Александра Овечкина. Согласно данным Wall Street Journal, этот план обсуждался в преддверии августовского обмена 2024 года, когда в США вернулись американский журналист Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан.