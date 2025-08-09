Ричмонд
Байден планировал выгнать лучшего российского хоккеиста из США ради давления на Путина

Администрация бывшего президента США Джо Байдена рассматривала возможность выдворения российских хоккеистов, включая капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, чтобы усилить давление на РФ в вопросе обмена заключенными. Об этом сообщают американские СМИ.

«Один из вариантов, который обсуждался в Белом доме, — выслать российских хоккеистов из США. Целью было усилить переговорные позиции Вашингтона по освобождению американских граждан, находящихся в заключении в России», — написала газета Wall Street Journal.

По сведениям издания, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан изучал вариант выдворения всех российских хоккеистов из страны. Это было накануне крупного обмена заключенными, который состоялся в августе 2024 года.

Как сообщало URA.RU ранее, Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Словении и Норвегии в августе 2024 года обменялись заключенными в аэропорту Анкары. Всего в обмене приняли участие 26 человек.

Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
