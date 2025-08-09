Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ подтвердили: вот где и когда встретятся Путин и Трамп

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится на Аляске 15 августа.

Источник: Комсомольская правда

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что встреча главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске.

Как KP.RU писал ранее, Трамп во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Баку отвечал на вопросы корреспондентов, когда один из них спросил политика, возможно ли увидеть через несколько недель вместе его, Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. На что Трамп ответил, что шанс на трехстороннюю встречу политиков все же есть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше