В РФ подтвердили: вот где и когда встретятся Путин и Трамп

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что встреча главы РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске.
Как KP.RU писал ранее, Трамп во время церемонии подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Баку отвечал на вопросы корреспондентов, когда один из них спросил политика, возможно ли увидеть через несколько недель вместе его, Владимира Путина и главаря киевского режима Владимира Зеленского. На что Трамп ответил, что шанс на трехстороннюю встречу политиков все же есть.
