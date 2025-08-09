Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле уже думают о второй встрече Путина и Трампа в 2025 году: вот где она может произойти

Ушаков: РФ ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа состоится в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча лидера России Владимира Путина и 47-ого главы США Дональда Трампа пройдет в Москве. Как сообщил представитель Кремля, администрации Белого дома уже передано соответствующее приглашение.

Как KP.RU писал ранее, Ушаков подтвердил, что встреча Владимира Путина и американского политика Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше