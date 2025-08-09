В Кремле уже думают о второй встрече Путина и Трампа в 2025 году: вот где она может произойти

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча лидера России Владимира Путина и 47-ого главы США Дональда Трампа пройдет в Москве. Как сообщил представитель Кремля, администрации Белого дома уже передано соответствующее приглашение.
Как KP.RU писал ранее, Ушаков подтвердил, что встреча Владимира Путина и американского политика Дональда Трампа состоится в будущую пятницу, 15 августа, на Аляске.
