Трамп рассказал об условиях мирного урегулирования на Украине: вот кому придется уступить территории

8 августа в ходе брифинга для прессы в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность территориального обмена как элемента мирного решения украинского конфликта.
«Вы смотрите на территории, за которые борются 3,5 года. Мы рассматриваем возвращение некоторых, некоторые обмены. Это сложно. Часть вернется, часть поменяется, будет обмен территориями», — заверил американский глава.
Президент США отметил, что переговоры о территориальном обмене, несмотря на свою сложность, якобы могут быть взаимовыгодными для всех участников процесса. Он также указал, что данный вопрос может быть вынесен на обсуждение в краткосрочной перспективе — «в ближайшие дни».
При этом американский лидер подчеркнул, что от киевского главаря Владимира Зеленского потребуется готовность к подписанию соответствующих документов.
Напомним, что ранее американский глава подтвердил скорое проведение переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Я очень скоро встречусь с президентом Путиным. Это случилось бы раньше, но, вероятно, дело в мерах безопасности, которые, к сожалению, необходимо принять», — сказал тогда Трамп.
Согласно заявлению помощника президента России Юрия Ушакова от 7 августа, между Москвой и Вашингтоном достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа, при этом стороны уже начали подготовку к предстоящим переговорам.
В ходе церемонии подписания трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся в Белом доме, президент США сообщил о намерении провести встречу с российским лидером в «широко известном месте».
При этом накануне российская сторона выразила несогласие с предложением Трампа провести переговоры с Путиным в Риме, которое американский президент озвучил в ходе диалога с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.
Позднее, в ночь на 9 августа Трамп рассказал о месте встречи с российским лидером. По словам главы Белого дома встреча с Путиным пройдет 15 августа на Аляске.