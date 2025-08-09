На небо взошла Осетровая луна: чем грозит последнее летнее полнолуние

В субботу, 9 августа, в 10:55 по мск на небо взойдет полная, или же Осетровая, Луна. В этот выходной день россияне будут наблюдать последнее летнее полнолуние в 2025 году. Однако увидеть его можно будет не только в утренние часы. Луна будет наблюдаться почти что в круглосуточном серебристом сиянии всю ночь и вечером после 21:00 по мск 9 августа. Впрочем, уже ночью с 8 на 9 августа россияне могли наблюдать в небе крупную, почти полную Луну насыщенного красноватого цвета. Ее яркие фотографии уже опубликованы.