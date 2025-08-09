На небо взошла Осетровая луна: чем грозит последнее летнее полнолуние

В субботу, 9 августа, в 10:55 по мск на небо взойдет полная, или же Осетровая, Луна. В этот выходной день россияне будут наблюдать последнее летнее полнолуние в 2025 году. Однако увидеть его можно будет не только в утренние часы. Луна будет наблюдаться почти что в круглосуточном серебристом сиянии всю ночь и вечером после 21:00 по мск 9 августа. Впрочем, уже ночью с 8 на 9 августа россияне могли наблюдать в небе крупную, почти полную Луну насыщенного красноватого цвета. Ее яркие фотографии уже опубликованы.
Осетровую Луну можно увидеть ночью и вечером после 21:00 по мск в субботу, 9 августа Иван МАКЕЕВ.
Как РИА Новостям рассказал астролог Юлия Рольник, название «Осетровая» пришло в Россию из традиций североамериканских индейцев. В это время года, когда полная Луна появляется на небе, они ловили озерного осетра, являющегося символом изобилия, устойчивости и природного ритма.
«В этом году полнолуние обещает быть не только красивым, но и энергетически насыщенным — рядом с восходящей Луной окажутся Сатурн, Венера и Юпитер, формируя редкое утреннее выравнивание планет, которое подчеркнет значимость момента», — отмечает спикер.
В этот период полнолуния людям с повышенной эмоциональностью и чувствительной психикой советуют сократить стресс и всячески избегать конфликтов. В этот день также могут обостриться хронические заболевания или увеличиться число ДТП.
Название Осетровой Луны пришло в РФ из традиций североамериканских индейцев Иван МАКЕЕВ Фото: Галина Чернецова.
Астролог крайне не советует в этот день конфликтовать, начинать важные дела и проекты, принимать импульсивные решения или же игнорировать сигналы тела. Рольник подчеркивает, что в последнее летнее полнолуние лучше завершать творческие проекты или же подводить итоги прошлого, чистить пространство от собственных мыслей, выражать благодарность за то, что уже есть, медитировать и работать со своей интуицией.
Как KP.RU писал ранее, научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала о так называемом «параде планет» в ночь полной Осетровой Луны. А также посоветовала читателям KP.RU устроить веселый конкурс, который сделает эту таинственную ночь еще интереснее.