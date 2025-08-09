Минздрав сократил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов

Комиссия Минздрава России по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) рекомендовала включить в него медикаменты для терапии онкологических заболеваний и повышения общей продолжительности жизни; по итогам заседания также была достигнута значительная экономия на стоимости терапии многих препаратов, проинформировали журналистов в пресс-службе министерства.
По результатам заседания комиссии цена лечения многими препаратами в сравнении с действующими закупочными ценами была существенно уменьшена. Например, стоимость терапии пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) снижена более чем в 2,5 раза относительно цен августа 2024 года, уточняется в сообщении.
По итогам заседания комиссией предложен к добавлению в перечень ряд жизнесохраняющих медикаментов, улучшающих как общую продолжительность жизни, так и эффективно воздействующих на онкологические патологии у значительного числа больных.
Комиссией рекомендованы препараты для лечения и предупреждения кровотечений у пациентов с гемофилией А; для терапии анемии, ассоциированной с бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом; для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза; для терапии рака молочной железы, рака пищевода и рака носоглотки, уротелиального рака, рака предстательной железы; а также медикамент для сокращения длительности нейтропении у пациентов, проходящих цитотоксическую химиотерапию при злокачественных новообразованиях.
В Минздраве напомнили, что включение в перечень ЖНВЛП не служит обязательным условием для назначения конкретного медикамента, если он показан отдельному пациенту. При наличии медицинских показаний препарат может быть назначен врачебной комиссией.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.