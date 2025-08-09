Минздрав сократил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов

Комиссией рекомендованы препараты для лечения и предупреждения кровотечений у пациентов с гемофилией А; для терапии анемии, ассоциированной с бета-талассемией, а также вызванной миелодиспластическим синдромом; для лечения пациентов с широкой и множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза; для терапии рака молочной железы, рака пищевода и рака носоглотки, уротелиального рака, рака предстательной железы; а также медикамент для сокращения длительности нейтропении у пациентов, проходящих цитотоксическую химиотерапию при злокачественных новообразованиях.