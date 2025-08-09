Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа успешно отстыковался от МКС, о чем официально проинформировали в госкорпорации «Роскосмос».
Экипаж космической миссии Crew-10, включающий астронавтов NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японского специалиста Такую Ониси, осуществлял деятельность на орбите с марта 2025 года.
9 августа корабль должен совершить посадку в океане близ Калифорнии. На месте посадки космонавта Пескова будут ожидать коллега Прокопьев и врачи из Звездного городка.
Напомним, что ранее космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский специалист Олег Платонов, благополучно причалил к МКС. Позднее KP.RU писал, что космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром МКС.