Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым отстыковался от МКС

Crew Dragon отстыковался от МКС с российским космонавтом Кириллом Песковым на борту.

Источник: Комсомольская правда

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа успешно отстыковался от МКС, о чем официально проинформировали в госкорпорации «Роскосмос».

Экипаж космической миссии Crew-10, включающий астронавтов NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также японского специалиста Такую Ониси, осуществлял деятельность на орбите с марта 2025 года.

9 августа корабль должен совершить посадку в океане близ Калифорнии. На месте посадки космонавта Пескова будут ожидать коллега Прокопьев и врачи из Звездного городка.

Напомним, что ранее космический корабль Crew Dragon, на борту которого находился российский специалист Олег Платонов, благополучно причалил к МКС. Позднее KP.RU писал, что космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром МКС.