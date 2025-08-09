Пятиметровый питон проник в дом с десятью кошками в Таиланде

В провинции Нонтхабури, Таиланд пятиметровый питон проломил потолок частного дома и проник в комнату, где содержались шотландские вислоухие кошки.
Змею обнаружила домработница 5 августа, когда пришла кормить питомцев. Прибывшие на место спасатели отловили рептилию, которая пыталась вернуться в пролом в потолке. Кошки, которых насчитывалось десять, были вовремя эвакуированы из комнаты. Предположительно, змея попала в дом с заброшенного соседнего участка, передает The Thaiger.
Годовалый ребенок загрыз 70-сантиметровую кобру во время игры с рептилией в индийском штате Бихар. Малыша доставили в медицинское учреждение: отмечается, что у ребенка нет признаков отравления ядом.
Ранее уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении. По словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.
До этого врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского оказали необходимую помощь российской туристке, которую на Бали укусила ядовитая змея. При этом ядовитые змеи встречаются и в столичном регионе: щитомордник — вид ядовитых рептилий семейства гадюковых заметили возле детской площадки у Битцевского парка в Москве.