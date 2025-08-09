Пятиметровый питон проник в дом с десятью кошками в Таиланде

Ранее уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении. По словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.