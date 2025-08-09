Названы самые читающие регионы РФ: список

В субботу, 9 августа, ко Всемирному дню книголюбов Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) проанализировала продажи книг на маркетплейсе за прошедшие семь месяцев 2025 года и выявила самые читающие регионы России. С результатати исследования ознакомился KP.RU.
Среди них, как выяснилось лидирует Московская область. Далее расположились Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Мурманская, Калужская, Рязанская, Архангельская, Тульская и Нижегородская области. Как рассказывают представители пресс-службы РВБ, в топ-20 самых читающих регионов нашей страны вошли в том числе и Республика Карелия, Иркутская, Ростовская, Ленинградская, Владимирская, Смоленская, Новосибирская, Пензенская, Вологодская и Воронежская области.
В 2025 году на первом место по продажам книг на Wildberries расположился мистико-философский роман Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут». Второе место занимает комплект молодежных романов «Твое сердце будет разбито + По осколкам твоего сердца» Анны Джейн (настоящее имя которой Анна Потапкина). Автор, согласно данным Российской книжной палаты, два года подряд становилась самым издаваемым автором в стране. Тройку лидеров замыкает книга психиатра Марка Гоулстона «Не мешай себе жить».
В топ-10 самых популярных изданий текущего года, согласно анализу РВБ, также попали еще три книги Анны Джейн: «Разреши любить» (четвертое место), роман «Восхитительная ведьма» и его продолжение «Влюбленная ведьма» (пятое и шестое место). На седьмом месте расположилась знаменитая книга Аллена Карра «Легкий способ бросить курить», на восьмом — хрестоматия для начальной школы с классическими произведениями детской литературы, а замыкают десятку популярных изданий мотивационный бестселлер Дэвида Кэмерона Джиканди «Счастливый карман, полный денег» и книга Джорджа Клейсона с притчами на тему личных финансов «Самый богатый человек в Вавилоне».
Оборот книг на популярном маркетплейсе за прошедшие семь месяцев 2025 года вырос более чем на треть, то есть на 34%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В пресс-службе РВБ также отметили, что пиковые значения продаж данного вида товаров за последние 12 месяцев на площадке зафиксированы в декабре.
Сообщается, что в первый зимний месяц было продано в 1,8 раза больше изданий, чем в среднем в остальные месяцы. Это говорит о том, что книга по-прежнему служит отличным подарком на Новый год, а значит и на любой другой праздник.
