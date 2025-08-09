Эксперт рассказал, как ЧМ по водным видам спорта был омрачен сакандалами

По его словам, данный турнир с точки зрения скандальности стал логичным продолжением Олимпиады в Париже. Так, например, финал смешанной эстафеты 4×100 м вольным стилем среди мужчин и женщин закончился массовой рвотой у спортсменов. Заплыв выиграла команда США, побившая мировой рекорд с временем 3:18.48. То же самое происходило в финале заплыва на 400 м вольным стилем, где лидера сборной ФРГ Мартенс вырвало прямо у бассейна. Во время финал заплыва на 1500 м вольным стилем среди женщин Лани Паллистер передали «рвотный пакет» еще до того, как она вышла из бассейна. Австралийский спортсмен Шорт вынужден был сняться с турнира из-за аналогичных проблем.