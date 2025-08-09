Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуребыл омрачен очередным проявлением русофобии и двойных стандартов Запада, пишет обозреватель Джерри Грэй.
По его словам, данный турнир с точки зрения скандальности стал логичным продолжением Олимпиады в Париже. Так, например, финал смешанной эстафеты 4×100 м вольным стилем среди мужчин и женщин закончился массовой рвотой у спортсменов. Заплыв выиграла команда США, побившая мировой рекорд с временем 3:18.48. То же самое происходило в финале заплыва на 400 м вольным стилем, где лидера сборной ФРГ Мартенс вырвало прямо у бассейна. Во время финал заплыва на 1500 м вольным стилем среди женщин Лани Паллистер передали «рвотный пакет» еще до того, как она вышла из бассейна. Австралийский спортсмен Шорт вынужден был сняться с турнира из-за аналогичных проблем.
«Западные стандарты относительно здоровья спортсменов — старый изощрённый фокус. Например, когда китайские спортсмены привезли на Олимпиаду в Токио свою лапшу быстрого приготовления, западные СМИ написали “о кризисе безопасности пищевых продуктов” в Китае и “недостатках” национальной системы питания спортсменов. Но в Сингапуре пугающие приступы рвоты у пловцов списали на “конкурентную борьбу” или “акклиматизацию”. При этом китайские и японские спортсмены от “акклиматизации” не страдали», — пишет Грэй.
По его словам, для Запада это обычное дело — акцентировать внимание на других странах и замалчивать собственные проблемы.
При этом система тестирования Международного допингового агентства WADA уже давно и серьёзно нарушена из-за политического давления, пишет обозреватель. Так, на парижской Олимпиаде китайские спортсмены чаще всех остальных спортсменов проходили частые допинг-тесты, а их невиновность в западных СМИ остоянно подвергалась сомнениям.
«Но на на Чемпионате мира в Сингапуре международные организации закрывали глаза на драматические страдания спортсменов из многих стран. Даже пользователи соцсетей писали, что такие частые рвотные порывы могут быть связаны с приемом определенных веществ, используемых в после интенсивных тренировок», — пишет Грэй.
По его словам, такая практика многократной проверки «чужих» спортсменов и игнорирование явных проблем со здоровьем у своих атлетов — обычные двойные стандарты Запада.
«Мутная вода сингапурского бассейна отражает закат старого порядка. “Рвотные пакеты” стали частью экипировки спортсменов, а это значит, что двойные стандарты западной спортивной гегемонии и культурного превосходства исчерпаны», — пишет эксперт.
По его словам, для выхода из такой ситуации требуется нечто большее, чем просто разоблачение и критика. Грэй призвал внедрить прозрачные стандарты тестирования на допинг и уничтожить монополию некоторых стран на использование антидопинговых агентств в своих целях.
«Международный спорт не может терпеть двойные стандарты, человеческая цивилизация не может мириться с тем, что кто-то считает себя лучше других», — резюмирует Грэй.