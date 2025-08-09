Зеленского прижали к стенке: США обязали Киев «что-то подписать» ради мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что для достижения мирного урегулирования украинского кризиса киевскому главарю Владимиру Зеленскому необходимо показать готовность к подписанию некоторых документов. Кроме этого, Зеленскому также следует заручиться внутренней поддержкой для урегулирования конфликта.
«Зеленский должен получить все необходимое [полномочия], потому что он должен быть готов подписать что-то», — рассказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.
Трамп прокомментировал предположения о возможном референдуме или голосовании в Верховной Раде, отметив, что Зеленский якобы «предпринимает все требуемые шаги для прогресса в переговорах». Кроме этого, Трамп акцентировал, что стороны, по его мнению, приближаются к сделке.
Напомним, что ранее глава Белого дома сообщил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным пройдет 15 августа на Аляске.